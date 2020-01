Grom, Unilever chiude le gelaterie: per il futuro solo prodotti nella grande distribuzione

Grom, la catena di gelaterie fondata a Torino nel 2003 - e che dall'ottobre 2015 fa parte della multinazionale Unilever - sta riducendo drasticamente la rete dei negozi del marchio. L'ultima chiusura, come riporta Il Sole 24 Ore, è quella della gelateria di Udine, mentre solo pochi giorni fa era sparita l'insegna del marchio dalla storica location di Via Cernaia a Torino. Stessa sorte per i punti vendita di Treviso, Modena, Mestre, ed Alessandria. E nel primo trimestre di quest’anno, l'azienda fondata da Federico Grom e l’enologo Guido Martinetti, sembra avere in programma un’ulteriore accelerazione di tagli del canale «retail» per privilegiare quello della «grande distribuzione».

Un piano che porta con sé notevoli ricadute occupazionali e sociali, anche se la multinazionale ha assicurato il ricollocamento degli addetti in esubero. Resta il fatto che tutto ciò testimonia come Grom sia ormai diventato un gelato dal connotato industriale e stia abbandonando, a poco a poco, l’imprinting artigianale che era stato l’origine del suo successo. Per capire questo cambio di strategia, bisogna ricordarsi che Grom non appartiene più ai suoi due soci fondatori, ma alla multinazionale anglo-olandese Unilever, che, tra l'altro, posside anche Algida e Magnum. Quindi, l'azienda proprietaria del marchio torinese intende fare del gelato uno sfruttamento decisamente diverso da quello pensato dai suoi fondatori. Non solo gelaterie di strada, ma anche e soprattutto coppette nei frigo dei bar e vaschette nella grande distribuzione.



