GEL, fatturato in aumento a 18,6 milioni di euro nel 2021

Martedì 15 Febbraio 2022, 20:00







(Teleborsa) - GEL, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha registrato un fatturato pari a circa 18,6 milioni di euro nel 2021. Al 31 dicembre 2021, il fatturato complessivo è in aumento del 29% rispetto al dato consuntivato del 2020 (14,4 milioni di euro). L'incremento, sottolinea la società in una nota, è imputabile alla forte ripresa sia del mercato residenziale, che ha registrato una crescita del 21% (15,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021) sia di quello industriale, che ha registrato una crescita del 94% (3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021).