GEL, fatturato in aumento a 14,1 milioni al 30 settembre 2021

Venerdì 29 Ottobre 2021, 13:15







(Teleborsa) - GEL, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha registrato un fatturato pari a 14,1 milioni di euro al 30 settembre 2021, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (10,4 milioni di euro).



L'incremento, sottolinea la società in una nota, è imputabile alla forte crescita (+28%) della divisione domestica (11,3 milioni di euro al 30 settembre 2021 rispetto agli 8,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2020). In ripresa anche la divisione industriale che grazie al completamento di alcune commesse si attesta a 2,8 milioni di euro (1,6 milioni di euro al 30 settembre 2020).







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)