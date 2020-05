GEL, fatturato 1° trimestre +4,1%

(Teleborsa) - GEL, società attiva nel trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale quotata su AIM Italia, ha annunciato che il fatturato del 1° trimestre si è portato a 4,35 milioni, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



L'incremento è ascrivibile alle vendite estere cresciute del 23,8% (1,61 milioni al 31 marzo 2020) grazie alla consegna di due importanti commesse industriali avvenuta nei mesi di febbraio e marzo dell'esercizio in corso.



Nonostante le criticità legate all'emergenza sanitaria emersa con la diffusione della pandemia da COVID-19, il mercato italiano ha mostrato una riduzione delle vendite contenuta a -5,2% (2,74 milioni nel primo trimestre 2020 ). © RIPRODUZIONE RISERVATA