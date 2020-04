GEL, assemblea approva bilancio e nomine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti disi è riunita in prima convocazione in modalità audio-video conferenza, sotto la presidenza di Aroldo Berto, ed had'esercizio al 31 dicembre 2019, deliberando d, pari a 228.781 euro,per Euro 11.439per Euro 217.342.Essendo giunto al termine il mandato dell'attuale, l'Assemblea ha deliberato died ha, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nelle persone di: Aroldo Berto (Presidente), Arturo Santini (Consigliere Indipendente), Aldo Mazzilli, Fabio Salvati e Luca Berto.Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'odierna Assemblea degli Azionisti ha deliberato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2020-2022. L'Assemblea ha provveduto all'integrazione del Collegio Sindacale, essendo venuto a mancare il sindaco supplente Riccardo Albo, nominando Manuela Bastianelli come nuovo sindaco supplente.L'Assemblea ordinaria ha deliberatofino ad un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale e per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.