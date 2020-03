Gefran, ricavi in aumento. Cedola 0,15 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I ricavi Gefran al 31 dicembre 2019 ammontano a 140,535 milioni di Euro e si confrontano con ricavi pari a 135,571 milioni di Euro dell'esercizio 2018, registrando una crescita di 4,964 milioni di Euro.Ildel Gruppo è positivo e pari a 7,042 milioni di Euro (risultato positivo di 8,151 milioni di Euro del 2018).Il(Ebitda) al 31 dicembre 2019 ammonta a 19,730 milioni di Euro (20,058 milioni Euro al 31 dicembre 2018) e corrisponde al 14% dei ricavi (14,8% al 31 dicembre 2018), in diminuzione di 0,328 milioni di Euro.Il(EBIT) al 31 dicembre 2019 è pari a 10,375 milioni di Euro (7,4% dei ricavi) e si confronta con un EBIT di 13,743 milioni di Euro del 31 dicembre 2018 (10,1% dei ricavi), con una diminuzione di 3,368 milioni di Euro.. "In considerazione di ulteriori eventi non prevedibili allo stato attuale,", si legge nella nota dei conti.