Gefran, ricavi e utile in aumento nel primo trimestre 2022

(Teleborsa) - Gefran, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso il primo trimestre del 2022 con ricavi pari a 45,3 milioni di euro, in crescita di 7,9 milioni di euro (+21,1%) rispetto al pari periodo 2021 grazie al "costante incremento dei volumi di vendita". L'EBITDA è stato di 8,6 milioni di euro (pari al 19,1% dei ricavi) e registra una variazione positiva di 2 milioni di euro rispetto al dato del 31 marzo 2021. Il risultato netto è stato positivo per 4,8 milioni di euro, in aumento di 1,1 milioni di euro rispetto al dato del pari periodo 2021.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 è positiva e pari a 2,4 milioni di euro, confrontandosi col dato di fine 2021, quando era positiva per 3,3 milioni di euro. La variazione della posizione finanziaria netta è originata essenzialmente dai flussi di cassa positivi generati dalla gestione tipica (0,8 milioni di euro), assorbiti da esborsi per gli investimenti tecnici effettuati nel corso del primo trimestre dell'esercizio (1,4 milioni di euro) e dal pagamento d'interessi, imposte e canoni di noleggio (complessivi 0,5 milioni di euro).

"I risultati economico-finanziari del primo trimestre sono eccellenti sotto ogni punto di vista - ha commentato l'AD Marcello Perini - Tempestività ed efficienza ci hanno permesso di fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e valorizzare pienamente una domanda che si mantiene sostenuta. Il rialzo dei costi delle materie prime e dell'energia è stato gestito efficacemente ed assorbito anche grazie ad un aumento dei volumi. Livello e qualità degli ordini che arrivano dal mercato riflettono il solido posizionamento di Gefran come partner tecnologico nel percorso di digital transformation che molte imprese stanno compiendo".

"Nonostante gli attuali elementi d'incertezza e preoccupazione (criticità nella fornitura dei materiali, effetti del conflitto russo-ucraino sull'economia globale e nuovi lock-down in Cina) riteniamo che la gestione possa evolvere positivamente con crescita dei ricavi e mantenimento della marginalità", ha aggiunto il manager.