Gefran chiude semestre in forte crescita. Annuncia dividendo 0,33 euro

1 Minuto di Lettura

Giovedì 5 Agosto 2021, 15:00







(Teleborsa) - Gefran chiude il semestre con risultati economici in forte crescita ed anche al di sopra dei valori pre-pandemia. Il periodo chide cn un utile netto a 8,1 milioni di Euro rispetto agli 1,1 milioni di Euro al 30 giugno 2020.



I ricavi evidenziano una crescita del 26,8% a 79,6 milioni di Euro, mentre l'EBITDA è positivo per 14,3 milioni di Euro e risulta quasi il doppio di quello archiviato nel primo semestre 2020.



Posizione finanziaria netta positiva e pari a 1,7 milioni di Euro (in miglioramento di 5,4 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2020).



Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo straordinario di 0,33 Euro per azione, dopo esser stato costretto a ritirare il dividendo nel 2020 a causa del Covid.