Gedi vola a Piazza Affari dopo accordo Exor-Cir

(Teleborsa) - Su di giri a Piazza Affari il titolo Gedi, che appena riammesso alle contrattazioni da Borsa Italiana registra un balzo di oltre il 60%, avvicinandosi al prezzo offerto da Exor a Cir per il pacchetto di controllo.



Ieri, 2 dicembre 2019, le parti hanno sottoscritto un accordo vincolante per il trasferimento da CIR ad EXOR della partecipazione in GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., pari al 43,78% del capitale sociale e quindi del controllo della stessa. Il corrispettivo della cessione è stato fissato in Euro 0,46 per azione e così per un prezzo complessivo di Euro 102,4 milioni.



Sulla piazza milanese le azioni Gedi stanno registrando un incremento del 60,39% a 0,4555 euro, le Exor un +0,65% mentre le Cir accusano una discesa dell'8,16%.





