(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale ha cooptato quale nuovo Consigliere non esecutivo indipendente della società Tatiana Rizzante, in sostituzione di Elisabetta Oliveri, dimessasi nel novembre scorso.



Rizzante non detiene azioni GEDI Gruppo Editoriale.