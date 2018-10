GEDI prosegue il programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, GEDI Gruppo Editoriale ha acquistato, dal giorno 8 al giorno 12 ottobre 2018 n. 80.000 azioni proprie al prezzo medio di 0,3547 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 28 mila euro.



A seguito degli acquisti finora effettuati, GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. detiene un totale di n. 22.026.672 azioni proprie pari a circa 4,330% del capitale sociale.



Intanto in Borsa moderatamente al rialzo la prestazione del Gruppo editoriale, che scambia con una variazione percentuale dello 0,86%.