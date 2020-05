GEDI Gruppo Editoriale, Giano Holding acquista su mercato 2,5 milioni azioni

(Teleborsa) - Giano Holding, società veicolo del Gruppo Exor per l'OPA obbligatoria sulle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale, annunciata in data 23 aprile 2020 annuncia di aver effettuato acquisizioni di azioni direttamente sul mercato MTA (Mercato telematico Azionario).



In data odierna, Giano Holding ha rilevato tramite Mediobanca – Banca di Credito Finanziario 2.449.790 azioni ordinarie di GEDI ad un prezzo di 0,4595 ciascuna. © RIPRODUZIONE RISERVATA