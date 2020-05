GEDI Gruppo Editoriale, conti 1° trimestre in rosso per svalutazioni testate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre 2020 con una, che sconta, effettuate a seguito delle verifiche di impairment testal netto dell'effetto sulle imposte. Al netto di questi effetti, il risultato netto sarebbe stato negativo per 9,9 milioni rispetto all'utile di 2,8 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.Ilè stato, includendo 58,9 milioni di svalutazioni, mentre quello rettificato ammonta a -8,1 milioni rispetto a +1,5 milioni del primo trimestre 2019.Nel2020 glisono risultati in lieve crescitarispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente (dati Nielsen Media Research), ma ihanno registrato unaricavi diffusionali -4,9% e ricavi pubblicitari -16,7%).al 31 marzo 2020, prima dell'applicazione del principio contabile IFRS 16, ammontava a, in lieve aumento rispetto ai 44,1 milioni di fine 2019.Quanto all'outlook, il, in un contesto dia causa dei diversi scenari sugli effetti del COVID-19 ed a fronte ad una contrazione attesa della raccolta pubblicitaria stimata tra il 15% e il 19%.