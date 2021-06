GEDI amplia portafoglio digitale con acquisizione portale AutoXY

(Teleborsa) - Si rafforza la presenza digitale del Gruppo GEDI (controllata indirettamente dal Gruppo EXOR) con l'acquisizione del portale AutoXY, uno tra i primi e principali motori di ricerca italiani specializzati nel mercato delle automobili.

Fondata a Lecce nel 2009, AutoXY è una piattaforma che semplifica la ricerca di un'automobile creando un collegamento diretto tra gruppi automobilistici, concessionari e clienti finali. Attraverso l'uso di questo portale marketing, l'utente viene accompagnato in un percorso che trasforma ogni potenziale interesse in una valutazione o effettiva proposta d'acquisto. In base all'accordo, GEDI acquisisce il 78% della società mentre il restante 22% resterà in mano al CEO Boris Cito (20%) e al CTO Matteo Serafino (2%), che rimangono dunque coinvolti nel percorso di crescita dell'azienda.