Geberit, ricavi crescono a doppia cifra con aumento prezzi di vendita

(Teleborsa) - Geberit, società svizzera operante nel settore dei sanitari, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un fatturato netto in aumento del 5,5% a 1.934 milioni di franchi. Al netto degli effetti valutari fortemente negativi, l'aumento è stato addirittura dell'11,3%. "Questa crescita è ancora una volta significativamente al di sopra dei livelli normali ed è dovuta all'aumento dei prezzi di vendita – che ha contribuito a circa il 60% della crescita delle vendite – e agli effetti positivi sui volumi", sottolinea la società. Gli effetti positivi sui volumi "si riducono a effetti pull-forward alla luce degli aumenti dei prezzi e di una domanda continua e sana nel settore edile", viene aggiunto.

Il flusso di cassa operativo è diminuito del 10,4% a 561 milioni di franchi. L'utile netto è diminuito del 12,5% a 402 milioni di CHF, con un ritorno sul fatturato netto del 20,8%. Per l'intero 2022, il management prevede un'elevata crescita a una cifra delle vendite nette in valute locali e un margine EBITDA di circa il 28%.

La situazione nelle supply chain in termini di disponibilità resta difficile, secondo la società, mentre i prezzi delle materie prime mostrano alcuni segnali di allentamento. Nel terzo trimestre, i prezzi delle materie prime rilevanti per Geberit dovrebbero svilupparsi lateralmente al livello molto alto registrato nel secondo trimestre. L'inflazione dei costi senza precedenti porterà nuovamente ad aumenti selettivi dei prezzi di vendita in alcuni paesi alla fine del terzo trimestre.

In discesa Geberit N, che si attesta a 476, con un calo del 3,90%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 468,6 e successiva a 461,2. Resistenza a 481,7.