Gdo, tra giugno e luglio stop alla crescita di vendite degli ultimi mesi: -3,2%

(Teleborsa) - Inversione di tendenza per ledellache nel periodo compreso tra lunedì 29 giugno e domenica 26 luglio fanno registrare unodelladei mesi precedenti con un -3,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.Secondo quanto emerge dalla fotografia scattata sul settore da, il trend delle vendite risulta negativo in tutte e quattro le aree geografiche del Paese: un calo meno accentuato al Nord Ovest (-2,7%) e nel Nord Est (-2,3%) mentre a soffrire maggiormente sono le aree del Sud (-3,8%) e Centro Italia (-4.4%), dove il minore afflusso dirispetto allo scorso anno incide significativamente sulla Gdo.Osservando nel dettaglio l'andamento delle singole regioni, isi registrano in particolare in(-7,4%),(-7,2%),(-5,3%),(-5,2%) e(-4,4%)."Nonostante alcune categorie godano ancora degli effetti positivi determinati dalla pandemia COVID-19 su GDO e Largo Consumo, i dati di vendita di luglio non sembrano delineare prospettive positive per il settore. E' un momento difficile per i consumi degli italiani, che iniziano a tirare la cinghia e adottare strategie di risparmio – ha commentato, Retailer Service Director di Nielsen Connect in Italia – Sui dati di luglio influiscono negativamente anche altri fattori quali, in particolare, il calo del turismo straniero e le temperature più basse rispetto allo scorso anno. Sarà il prossimo mese a fornirci più risposte: se i trend di luglio saranno confermati anche ad agosto, è molto difficile pensare che la performance del secondo semestre 2020 sarà in linea coi risultati del 2019".A livello di canali distributivi, anche nel mese di luglio glisi confermano il format più dinamico della fase post-lockdown, registrando una crescita del +6,9%. In frenata, invece, i, che registrano un trend negativo di -0,8%, rimanendo comunque sopra la media rispetto alla performance degli altri canali distributivi. In declino anche l'andamento di(-5,5%),(-5,4%) e(-2,8%). In concomitanza con una lenta ripresa dei consumi fuori casa migliorano le vendite del format, seppur ancora negative, che registra a luglio un trend del -8,1%.È comunque il canalea dimostrarsi il più dinamico, confermando la sua potenzialità di crescita anche nel post-lockdown: il trend delle vendite di prodotti di largo consumo online da lunedì 29 giugno e domenica 26 luglio è di +84,4%.