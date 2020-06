© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aumentano le vendite dellanei, da lunedì 4 a domenica 24 maggio. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso si registra una. È quanto rileva Nielsen nella sua consueta analisi sulle abitudini commerciali degli italiani.Nel dettaglio ilregistra gli incrementi più alti su base tendenziale a +9,5%, seguito dal(+6,8%). Leggermente sotto media le performance di(+6,5%) e(+5,1%). Se il lockdown ha visto una crescita preponderante dei negozi di prossimità, con l'inizio della Fase 2 sono gliil format più dinamico (+23,6%) insieme ai(+11,7%). Continuano le buone prestazioni per i Liberi Servizi (+13,4%) e i Supermercati (+8,8%), mentre migliorano gli Ipermercati (+0,1%). In calo, invece, – secondo l'analisi – le vendite nel format Cash & Carry, in trend negativo del -33,3% anche se in lieve miglioramento rispetto al periodo di lockdown."Avvertiamo i primi segnali di riequilibrio tra i diversi canali distributivi, profondamente impattati dalle restrizioni di mobilità – spiega–. Torna una crescita graduale degli ipermercati, rallenta quella dei piccoli negozi di prossimità, mentre si riconfermano protagonisti Discount e Specialisti Drug".Se con la timida ripresa ritorna a essere il sabato il giorno preferito per fare la spesa (con un peso del 19,5% sulla settimana), cambiano meno i gusti degli italiani con exploit di ingredienti per pasticceria (+80,5%), farine (+70,9%) uova di gallina (+20,1%) o comfort food come gelati (+53,1%), aperitivi alcolici (+60,9%) e champagne/spumante (+28,4%). Continuano le vendite dei prodotti per la prevenzione e la salute (guanti +62,5%, alcol denaturato +166,2%, salviettine +45,9%) e per la dispensa, come ad esempio conserve rosse (+17,6%) o avvolgenti alimentari (+34,1%).