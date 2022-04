GBL acquisisce una quota di maggioranza in Affidea

Martedì 19 Aprile 2022, 12:00







(Teleborsa) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) ha firmato accordi definitivi per acquisire da B-FLEXION una partecipazione di maggioranza in Affidea, il principale fornitore di servizi diagnostici in Europa. GBL investirà fino a 1 miliardo di euro di capitale nella transazione. L'azionista di maggioranza di Affidea, B-FLEXION, uscirà completamente dalla sua quota e il management reinvestirà insieme a GBL. Per la holding belga, questo investimento in un settore difensivo fornisce "resilienza e diversificazione" al proprio portafoglio.



Affidea è il principale fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro, presente in 15 paesi in Europa, con 320 centri. Il gruppo impiega quasi 11.000 professionisti ed esegue più di 15 milioni di esami diagnostici ogni anno. La transazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2022.



"A seguito dei recenti investimenti in Webhelp, Canyon e Voodoo, Affidea è una continuazione della strategia di GBL per aumentare la propria esposizione alle società private operanti in mercati in crescita e sostenute da interessanti tendenze secolari", ha commentato Ian Gallienne, CEO di GBL.