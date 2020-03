© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo unfin troppoalla pandemia,che minimizzando aveva addirittura parlato diaffidandosi al caso più che a una strategia mirata - prova a correre ai ripari e fadopo il dilagare dei contagi passato da 1.543 a 6.650 casi in una settimana (con oltre 50 decessi).Unannunciato prima dalla mossa del Foreign Office, che aveva chiesto ai cittadini all'estero di rientrare il prima possibile, e poi dal Ministro della Salute,che aveva aperto alla possibilità di" con il Regno Unito che, alla fine, ha messo in atto il- Nel suo discorso alla nazione trasmesso in tv da Downing Street, Johnson - esattamente come aveva Conte con qualche giorno di anticipo - ha annunciato misure senza precedenti, chiedendo alla popolazione di rimanere in casa e chiudendo pub e negozi non essenziali.ha affermato il primo Ministro., è il sunto diin vigore per le prossime tre settimane.