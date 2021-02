© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finita laè tempo diin piùche porterà lafuori dalda qui a, data che dovrebbe segnare se non proprioquantomeno una piùdellacon l'allentamento delleche fin qui hannoAd annunciareil Premier britannicoche ha spiegato che si tratta diche il Paese affronterà nelle prossime settimane fino aLasarà la riapertura dellee qualchequindi alleggerimenti più estesi il, infine ci sarà un previsto superamento generale delle misure ildata in cui saranno nuovamente consentiti i grandi eventi. Restano comunque in vigore una serie direlative al mantenimento o meno delle regole di distanziamento sociale, sul telelavoro, sull'istituzione di "passaporti" per i vaccinati e sui viaggi. Indicate inoltre quattro condizioni sul contenimento della pandemia e della varianti che andranno verificate prima di ogni tappa affinchéLa minaccia del Covid-19 - ha tuttavia sottolineato il Premier -e nessun vaccino potrà mai essere efficace al 100 per cento.che revocare il lockdown risulterà in un aumento dei casi e in più decessi, perché, ha detto ancora che ha aggiungo: Non possiamo avere un mondo con