GB, Johnson pronto ad aumentare le tasse per finanziare il sistema sanitario

Martedì 7 Settembre 2021, 12:15

(Teleborsa) - Il primo ministro britannico Boris Johnson è pronto ad annunciare l'atteso piano di riforma del sistema sanitario e del welfare nazionale. Un intervento che già ieri, primo giorno di riapertura del Parlamento dopo la pausa estiva, ha sollevato venti di rivolta tra le opposizioni e malumori nella stessa maggioranza Tory a causa del previsto incremento dei contributi previdenziali sul fronte fiscale.

L'aumento delle tasse servirà a coprire i costi di un contributo extra destinato al servizio sanitario pubblico (Nhs) per il 2022 e quelli di una riforma di rilancio dell'assistenza sociale che il Regno Unito aspetta ormai da decenni. Sul fronte della sanità, i piani governativi prevedono uno stanziamento straordinario da 5,5 miliardi di sterline (circa 6 miliardi di euro, contro i 10 chiesti da alcuni responsabili del settore). Sulla riforma del welfare si attendono, invece, in settimana i dettagli. "Continueremo ad assicurarci che il Ssn abbia ciò di cui ha bisogno per superare i ritardi nelle cure legate al Covid e aiutare i servizi sanitari a riprendersi meglio dalla peggiore pandemia in un secolo", ha assicurato il premier Boris Johnson. Ciò porta l'investimento totale del governo britannico nei servizi sanitari per Covid a 34 miliardi di sterline quest'anno, dopo i 63 miliardi dell'anno scorso. Mentre il budget non Covid del Ssn del Regno Unito è aumentato da 130 a 136 miliardi di sterline.

Per garantire la copertura della riforma, Downing Street appare intenzionata a ricorrere alla leva dei contributi previdenziali, versati dalla generalità dei lavoratori dipendenti o autonomi residenti nel Regno. Aumenti stimati in 10 miliardi di sterline che andrebbero a colpire maggiormente i giovani e che lo stesso Johnson, nel manifesto elettorale del partito Conservatore in occasione delle elezioni del 2019, si era impegnato a non introdurre. Contestando la promessa rimangiata e l'idea di far pagare a giovani e adulti "produttivi" i costi extra di servizi destinati in primis agli anziani, alcuni deputati Tory non hanno esitato a definire il piano di Johnson "idiota". Critiche sono arrivate anche dall'opposizione laburista, il cui leader, Keir Starmer – nonostante le pressioni delle correnti di sinistra e di centro-sinistra interne al Labour per una diversa proposta d'intervento fiscale di tipo patrimoniale, concentrato sui redditi più alti – non ha, tuttavia, finora avanzato una soluzione alternativa.