GB, finisce in parità primo duello tv tra Johnson e Corbyn

(Teleborsa) - Finisce sostanzialmente ine dunque senza un vincitore il primo duello televisivo train vista delle elezioni anticipate del, convocate dopo aver preso atto dell'impossibilità di risolvere attraverso la via parlamentare loIlrealizzato da YouGov e pubblicato dal Guardian al termine del confronto tra i leader delha indicato unLa serata, all'insegna deldi facciata,è iniziata tranegli studi dell'emittente televisiva ITV. Un'ora di confronto sugli argomenti più cari al popolo di sua maestà. Neanche a dirlo, è laa tenere banco anche se non sono mancati scambi su questioni che riguardanoSull'uscita dall'ha promesso, in caso di vittoria e di controllo del Parlamento, l'uscita ilDa parte suanon è certo rimasto a guardare e ha attaccato l'avversario accusandolo disulla Brexit. Ovviamente ha proposto la sua ricetta: negoziare "un nuovo accordo e sottoporlo a un referendum". "Il nostroha affermato.