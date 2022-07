GB, è finita l'era Johnson: dal trionfo agli scandali, la parabola

(Teleborsa) - "Mi dispiace rinunciare al più bel lavoro del mondo, grazie per l'immenso privilegio che mi avete dato. Nessuno però è indispensabile". Con queste parole Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni da capo del partito dei Conservatori, in un discorso fatto alla stampa fuori dal civico 10 di Downing street.

Johnson, come preannunciato nelle ultime ore, resterà in carica finché non sarà scelto un nuovo leader del partito che andrà anche a ricoprire la carica di premier, presumibilmente in autunno.

Le consultazioni, "d'accordo con Sir Graham Brady, il presidente del nostro gruppo in parlamento" inizieranno già "da ora e il calendario sarà annunciato la prossima settimana" ha detto Johnson alla folla riunita davanti alla sua residenza. Quindi ha annunciato: "Ho nominato un gabinetto e continuerò a servire (il paese, ndr) fino a quando non sarà in carica il nuovo leader", a cui ha poi promesso "il massimo del supporto".

Johnson ha poi rivendicato questi anni alla guida del governo di Londra, dicendosi "immensamente orgoglioso" dei risultati raggiunti, tra cui "il completamento della Brexit, il superamento della pandemia e la guida dell'Occidente nella resistenza all'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin". Il Regno Unito, ha aggiunto, "deve continuare a salire di livello", per diventare "il paese il più prospero d'Europa".

Infine ha criticato la decisione di cambiare il governo in un "simile momento", ma "la forza del gregge a Westminster è potente: quando il gregge si muove, tutti si muovono". La "road map" annunciata da Johnson non ha soddisfatto però tutti gli esponenti del partito conservatore, che ne chiedono le dimissioni immediate. Il leader dei laburisti Keir Starmer è arrivato a minacciare un voto di sfiducia attraverso il Parlamento.

Insomma, investito dall'ennesimo scandalo a sfondo sessuale, il governo di Boris Johnson va in pezzi. Due ministri chiave dell'esecutivo hanno, infatti, rassegnato le dimissioni in polemica col premier. Dopo il ministro della Sanità, Sajid Javid, si è dimesso pure il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, numero due di fatto della compagine Tory e responsabile della politica economica. Al centro quello che è già stato ribattezzato lo "scandalo" Pincher che ha letteralmente terremotato il Governo. Con BoJo che alla fine non ha potuto fare altro che lasciare.