Gazprom, Miller: 2022 anno molto difficile, aumenteremo le esportazioni di gas verso la Cina

(Teleborsa) - La compagnia energetica russa Gazprom chiuderà il 2022 con un calo globale della domanda di gas di. "Tanto", ha commentato il CEO,durante la teleconferenza pre-capodanno della holding secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass. "Vorrei subito notare che il 2022, ovviamente, si è rivelato un anno molto difficile – ha aggiunto –. Ci sono stati cambiamenti letteralmente totali sui mercati dell'energia". Il CEO ha comunque assicurato che l'azienda è "e soddisfa tutti i suoiMiller ha comunque fatto riferimento alla crescita deidellache rappresenterà il 40% della crescita totale della domanda mondiale nei prossimi 20 anni. "Stiamo pensando al futuro, stiamo pensando ai nostri nuovi progetti, stiamo pensando alla sicurezza energetica. Vorrei sottolineare che i nostri gasdotti offshore - TurkStream, Blue Stream - funzionano costantemente", ha dichiarato annunciando un nuovo record di forniture giornaliere di gas alla Cina attraverso il gasdotto"Abbiamo deciso di fornire gas alla Cina nel dicembre 2022 al di sopra degli. Il surplus più alto è stato del 18,7%. Un altro record di forniture giornaliere di gas alla Cina sarà stabilito oggi", ha aggiunto l'amministratore delegato di Gazprom affermando che le esportazioni della compagnia energetica verso la Cina raggiungeranno presto i 48 miliardi di metri cubi di gas all'anno.Miller ha dichiarato che Gazprom prevede che la sua produzione di gas raggiungerà inel 2022, mentre ledi gas verso paesi non CIS (Comunità degli Stati Indipendenti) possono raggiungere i 100,9 miliardi di metri cubi. "Gazprom produrrà 412,6 miliardi di metri cubi di gas nel 2022. Questo gas sarà abbastanza per noi per adempiere a tutti i nostri obblighi nei confronti dei nostri consumatori all'interno del paese e fornire irichiesti per l'esportazione – ha assicurato –. Dal sistema didel gas di Gazprom verranno forniti 243,1 miliardi di metri cubi ai nostri consumatori russi e 100,9 miliardi di metri cubi ai paesi non CIS"."Devo dire che i nostripotranno godere del gas per molti anni a venire. E la cosa più importante è che continuiamo a sviluppare nuovi e promettenti centri didi gas", ha affermato Miller. "Nel frattempo, dovremmo notare che i nostriprodurranno gas per molti anni a venire. E la produzione in alcuni giacimenti andrà avanti fino al, e forse anche di più", ha aggiunto.Il CEO di Gazprom ha poi dichiarato che Russia e Turchia hanno già iniziato a lavorare all'implementazione del progetto dell'del gas in. L'hub del gas – ha spiegato Miller – consentirà di sostenere prezzi trasparenti ed equi sul mercato del gas naturale.