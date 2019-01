Gazprom, export record verso Ue nel 2018

(Teleborsa) - Gazprom si conferma leader in Europa nel mercato del gas, con un nuovo record di esportazioni, e vanta prospettive di crescita ininterrotta nel Vecchio Continente.



E' quanto confermato oggi dalla numero uno di Gazprom Export, Elena Burmistrova, secondo la quale il 2018 si è chiuso con un nuovo record di esportazioni di gas verso l'UE per oltre 200 miliardi di metri cubi.



Un dato che conferma quanto emerso ieri nel corso di un incontro a San Pietroburgo fra i numero uno di Gazprom e OMV - Alexey Miller e Rainer Seele - che hanno confermato per gennaio la crescita record dell'export verso l'Austria a a 1,2 miliardi di metri cubi, con un incremento del 35% rispetto all'anno precedente.



La Burmistrova ha anche anticipato che quei "volumi non diminuiranno nei prossimi anni" e che Gazprom attende una domanda Ue a livelli record per "molti anni " a venire. © RIPRODUZIONE RISERVATA