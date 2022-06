Gazprom consegnerà a Eni solo il 50% della richiesta di gas

Venerdì 17 Giugno 2022, 10:45







(Teleborsa) - Ancora una giornata di passione sul mercato del gas per effetto della riduzione delle consegne da parte della Russia. La società russa Gazprom ha infatti annunciato che soddisferà il 50% della richiesta giornaliera di Eni, pari a circa 63 milioni di metri cubi di gas, con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri.



Frattanto, era stata notificata ieri all'Italia la consegna di solo il 65% delle forniture richieste, dopo la riduzione del 15% annunciata il giorno prima da Gazprom. La compagnia russa nn ha imputato la riduzione delle forniture alle tensioni fra Russia ed Europa, ma ha giustificato la riduzione del flussi dal gasdotto Nord Stream con problemi presso la centrale di Portovaya, che alimenta l'infrastruttura di trasporto.



Frattanto, il prezzo del gas continua a lievitare sui mercati internazionali delle materie prime. A Londra, il valore del contratto futures sul gas naturale Dutch TTF in consegna luglio è risalito a 133,7 euro/Mwh in rialzo del 7,5% rispetto alla chiusura di ieri.