Gas tocca nuovo record su riduzione flussi Nord Stream 1

Mercoledì 27 Luglio 2022, 13:45







(Teleborsa) - Il gas spicca il volo sul mercato di Amsterdam, dove il Future sul gas Dutch TTF in scadenza ad agosto ha raggiunto un nuovo record di 225 euro per megawattora, con un incremento dell'12%, mentre a Londra le quotazioni si sono portate a 404 penny per Mmbtu, in aumento del 9%.



L'ennesima spinta al rialzo del prezzo del gas è stata data da un nuovo blocco sul gasdotto Nord Stream 1, che ha provocato un altro razionamento delle forniture all'Europa.



Stamattina Eni aveva confermato che Gazprom avrebbe consegnato circa 27 milioni di metri cubi, il 20% in meno rispetto alla media di 34 milioni delle consegne giornaliere degli ultimi giorni. Poi, anche il gestore della rete di trasmissione tedesca, Gascade, ha confermato che sulla rete del Nord Stream il flusso è sceso in misura pari al 20% della capacità (1,28 metri cubi l'ora)



Un calo preannunciato due giorni fa dalla russa Gazprom, che aveva imputato le minori immissioni di gas alla decisione di fermare un'altra turbina Siemens per problemi di manutenzione.