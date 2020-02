Gas, stoccaggi calano più delle attese

(Teleborsa) - In calo gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 7 febbraio 2020, sono risultati in diminuzione di 115 BCF (billion cubic feet).



Il dato risulta lievemente peggiore dei -110 BCF indicati dal consensus. La settimana prima si era registrata una contrazione di 1371 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.494 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 31,7% rispetto ad un anno fa (quando erano pari a 1.893) e in crescita del 9,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni (2.279 BCF).



Frattanto, il prezzo del gas a New York è poco mosso: il contratot sul Henry Hub Natural gas al Nymex segna una limatura dlelo 0,05% a 1,843 dollari/MMbtu. © RIPRODUZIONE RISERVATA