Gas, SNAM: stoccaggi superano 95% riempimento

(Teleborsa) - Al termine della campagna di iniezione conclusa lo scorso 31 ottobre,, per un totale di, ai quali si sommano i 4,5 miliardi di metri cubi di stoccaggio strategico. Il sistema energetico nazionale potrà, inoltre, disporre di ulteriori 1,1 miliardi di metri cubi accumulati negli stoccaggi degli altri operatori. Lo rende noto SNAM.anche solo lo scorso luglio, quando il traguardo fissato al 90% sembrava di per sé molto sfidante" ha commentato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam. "Questo risultato è stato possibile grazie a una azione "di sistema" che ha visto coinvolti attivamente sia le diverse componenti del governo e di Arera, sia i principali operatori, oltre a Snam. Su questo fronte, da oggi, l'azione è già volta a ottimizzare l'erogazione invernale e a costruire, anche con lele condizioni per la campagna dellaL'erogazione di gas dagli stoccaggiche a breve saranno emanate dal ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica sulla base di meccanismi trasparenti di asta. A partire dal primo novembre, inoltre, Stogit ha attivato un nuovo servizio di iniezione in "contro-flusso" per consentire agli operatori di conferire nei giacimenti gestiti dall'azienda il gas disponibile anche nei mesi di novembre e dicembre, durante la campagna di erogazione. Tale gas potrà quindi essere erogato al sistema nei mesi di gennaio,Grazie a questo strumento,garantendo una maggiore prestazione di punta in erogazione nelle giornate più fredde". Tra aprile e ottobre, nell'ambito della campagna di iniezione, Snam ha contribuito al riempimento dei siti per 1,3 miliardi di metri cubi, a cui si sono aggiunti 740 milioni di metri cubi che saranno destinati ai consumi per i servizi di trasporto e stoccaggio, mentre Gse ne ha iniettati 1,6 miliardi, anche grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione da Arera e dal ministero dell'Economia.Il superamento del, considerato che gli stoccaggi potranno così far fronte a circa il 25%-30% della domanda giornaliera del mese di gennaio.Gli sforzi intrapresi, in questi mesi, da tutti i soggetti coinvolti hanno consentito - anche attraverso il servizio di ultima istanza istituito per la prima volta lo scorso giugno dal MiTE e da Arera - di recuperare un gap di almeno 3 miliardi di metri cubi, compensando il mancato conferimento da parte di numerosi soggetti presenti negli anni precedenti, e di superare l'obiettivo iniziale del 90% di circa 5 punti percentuali, ossia 800 milioni di metri cubi,