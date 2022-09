Gas, sfumato l'accordo sul "price cap". Tutto da rifare a ottobre

(Teleborsa) -(per ora) la proposta di introdurre unimportato dalla Russia. L'argomentoal vertice dei ministri europei dell'Energia, e saràeuropei ad ottobre. Le date papabili sono due: il 6-7 ottobre a Praga ed il 20-21 ottobre a Bruxelles.A questo punto l'incontro di oggi darà solo interlocutorio e non risolutivo e, sulla base del dibattito che si svolgerà fra i ministri dell'energia europei, lametterà a punto la suaprossimo.Lo stop è arrivato nel corso della giornata di ieri, perchésulla proposta di imporre un price cap al prezzo del gas, avanzata e caldeggiata dall'Italia, benché in questa occasione non ci fosse bisogno neanche dell'unanimità per approvarla., dove ha sede la Borsa che ospita il trading del gas europeo, il Dutch TTF gas Future, anche se il Premier olandese Mark Rutte, in occasione della conferenza stampa con la Presidente Ursula vin der Leyen, aveva affermato di "guardare con favore" le proposte avanzate da Bruxelles, incluso il price cap.A quanto si è appresoformulate dalla Commissione europea nel suo documento informale (non paper) pubblicato giovedì proprio in vista del Consiglio informale dei ministri dell'Energia. Le misure che hanno già trovato un consenso sono tre:(remunerativo) sulle fonti energetiche rinnovabili che permetta di usare i ricavi in eccesso per misure di sostegno a favore di famiglie ed imprese più fragili;nelle ore di punta del giorno;colpite dall'estrema volatilità dei prezzi.invece su due delle misure incluse nel pacchetto di proposte: ilsul gas importato dalla Russia, che sta usando le forniture di gas come arma nella sua invasione all'Ucraina e come risposta alle sanzioni imposte dall'Occidente; il cosiddetto, cioè la tassa imposta sugli extra profitti realizzati dalle società energetiche.