Gas, schizza a 275 euro ad Amsterdam con stop Nord Stream

(Teleborsa) - Vola il prezzo del gas balza in apertura alla Borsa di Amsterdam. Il contratto TTF ha raggiunto un picco a 275 euro al Mhw dopo il forte calo di venerdì a 214,7 euro (-28%).



A far impennare il prezzo è l'annuncio di Gazprom dello stop a tempo indeterminato del gasdotto Nord Stream.



Gazprom ha comunicato di aver individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di manutenzione alla stazione di compressione di Portovaya. "I guasti e danni individuati - ha spiegato Gazprom - non consentono una operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina". Per questa ragione "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato".



Questa volta Gazprom non ha fornito indicazioni sui tempi di chiusura del gasdotto.