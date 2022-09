Gas russo, Ue accelera su "piano indipendenza": a che punto siamo

(Teleborsa) - La Russia è scesa a circa ildelle nostre forniture di gas, mentre storicamente era tra il. Lo ha affermato il portavoce della Commissione europea,nel briefing quotidiano con la stampa sottolineando cheMcPhie ha fatto il punto della situazione:andando già al di sopra del livello che ci siamo fissati di raggiungere nell'accordo bilaterale Ue-Usa sulla fornitura di Gnl" ha spiegato sottolineando che "Stiamo vedendo grazie ai nostri colloqui e agli sforzi a livello di Stati membri un"Abbiamo lavorato con numerosi partner tra cui labbiamo un accordo trilaterale con Israele e con l'Egitto e ovviamente ci sono anche altri fornitori di Gnl - ha aggiunto."Stiamo anche assistendo a iniziative per accelerare le energie rinnovabili e la riduzione della domanda. Abbiamo già raggiunto un accordo sulla riduzione della domanda di gas per questo invernoQuindi questi sono i pilastri che stiamo perseguendo", ha concluso McPhie.Intanto, più in generale, lo scenario resta in evoluzione e, ovviamente, delicato. Non è ancora tempo per cantare vittoria ma non è azzardato supporre che il peggio potrebbePersino in caso di interruzione totale dei flussi di gas dalla Russia, l'inverno non dovrebbe rappresentare un problema per l'Ue che sembrerebbe essere corsa ai ripari per tempo lavorando su un doppio fronte: riempimento degli stock da un lato e misure anti rincari dall'altro, che dovrebbero riuscire a far scendere il prezzo del gas, fino quasi a dimezzarsi, dopo l'impennata dei mesi scorsi.È questa la previsione rilasciata nei giorni scorsi dallaRispetto ai valori di oggi, cioè, il prezzo del gas dovrebbe infatti scendere sotto i 100 €/MWh entro il primo trimestre del 2023 in caso di condizioni climatiche nella media durante l'inverno, prima che ricominci la