Giovedì 24 Marzo 2022, 15:02

Prezzo del gas in rialzo ad Amsterdam, dove sono negoziati i future che fungono da benchmark del costo del metano in Europa. Il gas, salito ieri del 18% dopo la richiesta di Mosca di pagare in rubli, avanza anche oggi del 3% a 120,5 euro al megawattora, rientrando da un rialzo massimo di quasi il 10%. La richiesta di Mosca rischia di provocare contenziosi e dispute sui contratti, mettendo a rischio un ordinato flusso delle forniture verso l'Europa.