Gas, Von der Leyen: «Russia inaffidabile già prima della guerra»

«Già prima della brutale invasione all'Ucraina Le forniture di gas russo all'Europa non erano più affidabili. L'Ue ha quindi deciso di diversificare le forniture dalla Russia e di rivolgersi a fornitori più affidabili. Sono lieta di annoverare l'Azerbaigian tra questi. Siete davvero un partner energetico fondamentale per noi non solo per la nostra sicurezza di approvvigionamento ma anche per i nostri sforzi di diventare neutrali dal punto di vista climatico». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa da Baku.

Ue: necessari lavori su Tap

La firma del Memorandum d'intesa tra Ue e Azerbaigian per il raddoppio dei flussi di gas verso l'Europa porterà «a dei lavori aggiuntivi» - da fare con investimenti comunitari - su alcuni tratti del Corridoio Meridionale e in particolare «sul Tap che unisce Grecia a Italia». Lo ha spiegato un alto funzionario dell'Ue illustrando l'accordo firmato oggi a Baku. L'Italia, che attualmente importa 6 miliardi di metri cubi di gas dall'Azerbaigian, «sarà tra i principali beneficiari» dell'intesa, ha spiegato l'alto funzionario anticipando che, sul Tap, a novembre, saranno «fatti stress test» in vista dell'aumento di flussi.