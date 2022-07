Gas, Von Der Leyen: «Ridurre il consumo del 15%. Mosca ci ricatta»

Mosca usa il gas come arma di ricatto. «Oggi è il giorno 147 della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Ma abbiamo visto che mesi prima della guerra la Russia teneva a un livello intenzionalmente basso l'offerta e la fornitura di gas, nonostante i prezzi alti - ha sottolineato von der Leyen -. Gazprom non ha intenzione di riequilibrare il mercato. Al contrario, ha tenuto a un livello molto basso gli stoccaggi, riducendo la fornitura per creare tensioni sul mercato e aumentare i prezzi», ha sottolineato von der Leyen aggiungendo che il regolamento varato dalla Commissione fa perno sull'articolo 122 dei Trattati Ue.

«In caso di interruzione chiediamo ai Paesi di ridurre del 15% i consumi di gas, che equivale al 45 miliardi di metri cubi di gas e con questa riduzione potremo superare in sicurezza l'inverno anche in caso di interruzione completa di approvvigionamento di gas russi». Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.