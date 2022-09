Gas, Putin: "La produzione russa sta aumentando"

Lunedì 5 Settembre 2022, 18:15







(Teleborsa) - La produzione di Gazprom "non sta diminuendo, ma sta addirittura aumentando". È quanto ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro dedicato allo sviluppo sociale ed economico della Kamchatka.



Putin – secondo quanto riferisce l'agenzia Tass – ha, inoltre, affermato di "ammirare il coraggio dei cittadini del Donbass che difendono le loro repubbliche", aggiungendo che essi "combattono meglio di un esercito professionale".



"La tragedia nel Donbass – ha detto il numero uno del Cremlino citato dall'agenzia Ria Novosti – è il risultato delle attività del regime nazionalista e neonazista che nel 2014 ha preso il potere con la forza" a Kiev e "poi ha dato il via alle ostilità nel Donbass". Secondo Putin, "tutti i tentativi per una soluzione pacifica sono falliti a causa della posizione del regime di Kiev".



Il presidente russo ha assicurato che la Russia continuerà la cooperazione internazionale per la riduzione degli armamenti e nei settori dell'ambiente e della ricerca spaziale.