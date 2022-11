Gas, proposta su "price cap" non soddisfa. Verso rigetto intero "pacchetto" energia

(Teleborsa) - C'è moltain vista del Consiglio straordinario dell'energia in agenda per oggi, che dovrà esaminare laal gas e sulle altre questioni relative al mercato energetico., la proposta formulata da Bruxelles di fissare un tetto al prezzo del gas sulla piattaforma TTF di Amsterdam di, o mantenere unorispetto al prezzo del gas liquefatto (GNL)Un price cap che non è ne fisso ne dinamico e che non ha soddisfatto i Ministri dell'energia europei, che hanno cosìrelative agli acquisti congiunti, alla solidarietà fra i paesi Ue ed all'accelerazione dei permessi per le fonti rinnovabili, facenti parte tutti di un, ha commentato il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, precisando "con i colleghi europei siamo d'accordo che dobbiamo valutare la proposta in dettaglio", ma "èalla proposta presentata dalla Commissione europea". "Questo non vuol dire che l'Italia è contraria alle altre proposte", ha precisato Fratin all'arrivo a Bruxelles, aggiungendo "non è questione di essere d'accordo, ma di trattare l'intero pacchetto".Anche ilnon si è mostrato entusiasta della proposta, ma hail price cap, ribadendo che ": colpisce la Germania o l'Europa orientale più duramente dei Paesi dell'Europa occidentale" e quindiserve "unche scatti nelle fasi di prezzi eccessivi" mentre un prezzo fisso desta scetticismo perchè "sarebbe o troppo alto o troppo basso".