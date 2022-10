Gas, price cap dinamico e temporaneo: la nuova proposta della Commissione europea

Price cap dinamico e temporaneo sul prezzo del gas, acquisti comuni e meccanismi per ridurre la disparità nelle forniture. Sono queste le proposte della Commissione Ue contro il caro energia Bruxelles sarebbe inoltre pronta a far scattare l’allerta, rendendo obbligatorio un taglio del 15% dei consumi. La Commissione europea propone di utilizzare fino a 40 miliardi di euro dai fondi di coesione per sostenere i cittadini e le Pmi davanti al caro energia. Il prezzo del gas è in caduta libera dopo le mosse dell'Ue sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni hanno subito un calo del 9,5% a 115 euro al megawattora.

Ecco come Putin "ruba" il grano all'Ucraina, il ruolo chiave della nave fantasma Amur 2501

Price cap dinamico, Olanda e Germania si oppongono

Olanda e Germania, a quanto si apprende, «continuano a esprimere perplessità» rispetto all'introduzione del price cap dinamico al gas, misura che ad ogni modo sarebbe di natura «temporanea» e che riflette l'emergenza vissuta dall'Europa. Il pacchetto presentato dalla Commissione, precisa una fonte, va analizzato «nel suo complesso» perché ogni componente ha un effetto sull'altra.

L'Italia e il rigassificatore di Piombino

Alla conferenza dei servizi del 21 ottobre per il rigassificatore di Piombino «si arriva con una spinta di determinazione in più per quello che è avvenuto il 13 ottobre» alla riunione degli enti statali con prospettiva di «parere positivo pur con prescrizioni». Così Eugenio Giani, presidente della Toscana e commissario per l'opera, a margine degli Stati generali della pelletteria a Firenze. Per Giani «ormai le carte in gioco sono messe. Accanto alle dichiarazioni molto corrette e convincenti del ministro Cingolani ci sono dichiarazioni di chi ancora non vede l'ora che io autorizzi per fare ricorsi. Vedo un clima di grande tensione».