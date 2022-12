Gas, prezzo inverte rotta e risale a 85 euro

Giovedì 29 Dicembre 2022, 12:15







(Teleborsa) - Dopo una partenza in frazionale calo, il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, inverte la direzione. Il future sul metano, di riferimento per l'Europa, con consegna a gennaio sale di circa il 5% a 85 euro al Megawattora.



In leggero aumento le riserve di gas naturale nell'Unione europea, che toccano quota 931 TWh, pari all'83,2% della capacità di riempimento, contro l'83% registrato il giorno prima.



Al primo posto c'è la Germania, con riserve per 218,13 TWh, in crescita dello 0,41% sul dato della vigilia di Natale e un indice di riempimento dell'88,62%. In lieve calo l'Italia (-0,01% a 160,84 TWh), che ha i depositi pieni all'83,15%, mentre salgono le scorte in Austria (+0,29% a 82,61 TWh), con un indice di riempimento all'86,13%, Belgio (+0,96% a 6,39 TWh), con stoccaggi all'84,04%, e Francia (+0,1% a 112,2 TWh), che ha i depositi pieni all'83,98%.