Gas, prezzo chiude in rialzo del 12% ad Amsterdam

Mercoledì 14 Settembre 2022, 19:15







(Teleborsa) - Fiammata sul finale di seduta per il gas sulla piazza di Amsterdam. Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, ha terminato la giornata in aumento dell'11,77% a 222 euro/MWh. Nonostante le quotazioni siano lontano dai 350 euro/MWh raggiunti a fine agosto, il prezzo rimane oltre sei volte più elevato rispetto alle stesso periodo dello scorso anno.



Nella giornata odierna la Commissione europea ha annunciato che sta lavorando alla messa a punto di un nuovo indice di riferimento per il prezzo del gas. "Il mercato del gas è cambiato radicalmente, con il passaggio dal gas trasportato via gasdotto a quantità sempre maggiori di gas naturale liquefatto (GNL), ma l'indice di riferimento in uso nel mercato, il TTF di Amsterdam, non è stato adattato", ha detto la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione europea di Strasburgo.