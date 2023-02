Sabato 18 Febbraio 2023, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 14:08

In queste ore gli italiani si stanno facendo, molto banalmente, una domanda: di quanto diminuirà il costo delle bollette per effetto del crollo del gas sul mercato di Amsterdam? Ieri, per la prima volta dopo diciotto mesi, il prezzo del gas è calato sotto i 50 euro al megawattora. E dall'inizio dell'anno le quotazioni registrano una flessione del 34,7%.

TABARELLI OTTIMISTA

Spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: «Per il gas la flessione in bolletta si materializzerà già a marzo, dopo le comunicazioni di Arera, prevediamo un meno 17 per cento. Per la luce bisogna aspettare il secondo trimestre dell'anno: se i prezzi rimarranno così bassi è ipotizzabile un calo del costo della luce del 25 per cento». Così invece Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione nazionale consumatori: «Considerando le quotazioni dei mercati all'ingrosso, a febbraio, in media, il prezzo del gas è sceso del 13,1% rispetto a gennaio, mentre la luce è scesa del 5,6% su gennaio e del 32,7% rispetto a dicembre. Ci aspettiamo un calo consistente delle prossime bollette, sia per la luce che per il gas».

IL PREZZO AD AMSTERDAM

Ieri ad Amsterdam il prezzo del gas ha toccato a un certo punto i 49,2 euro al megawattora, livelli che non si vedevano addirittura da agosto 2021. Nel giro di poche settimane, dunque, il costo si è più che dimezzato. A dicembre scorso, infatti, l'asticella superava ancora quota 130 euro.

LA BOCCATA D'OSSIGENO

Per le famiglie, da mesi alle prese con l'inflazione record e il caro del carrello della spesa, il crollo del prezzo del gas rappresenta una boccata di ossigeno importante. Ma quanto abbiamo speso di bollette nel 2022, l'annus horribilis dell'energia? Due conti li ha fatti recentemente Facile.it, per esempio, e ne è venuto fuori che nel 2022 le famiglie italiane hanno pagato in media 1.434 euro per la bolletta elettrica, ossia il 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas, corrispondente a un incremento del 57 per cento.