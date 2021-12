Gas, prezzi in calo in Europa per il quinto giorno consecutivo

(Teleborsa) - Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un ribasso del 7,7% a 98,66 euro/MWh in tarda mattinata, dopo aver toccato anche i 97,2 euro/MWh nella prima fase della seduta odierna. I futures sono scesi sotto ai livelli dello scorso 7 dicembre, prima dell'impennata dei prezzi che li aveva portati sopra i 180 euro al MWh lo scorso 21 dicembre. Si tratta del quinto giorno consecutivo in calo, che fa segnare la più lunga serie di ribassi consecutivi da oltre un anno.

La moderazione dei prezzi è dovuta a una serie di fattori: le forniture statunitensi portano sollievo al mercato europeo, le previsioni di una clima più mite fanno scendere la domanda attesa e la variante Omicron potrebbe avere un peso sui consumi dei prossimi mesi. Secondo i dati raccolti da Bloomberg, nel weekend c'erano 20 navi che trasportavano gas americano dirette in Europa, rispetto alle 15 della vigilia di Natale. Altre 14 navi erano dirette verso l'Europa in attesa degli ordini definitivi.

Anche nella giornata odierna, per l'ottavo giorno consecutivo, il gasdotto Yamal-Europe registra flussi verso Est. Il gasdotto, che di solito fornisce gas russo all'Europa occidentale, collega i giacimenti di gas naturale russi nella penisola di Yamal e nella Siberia occidentale con la Polonia e la Germania, attraverso la Bielorussia e l'Ucraina.