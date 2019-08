Gas Plus torna in utile nel primo semestre

Il Gruppo Gas Plus chiude il primo semestre 2019 con un Ebitda che raggiunge i 14,7 milioni di euro contro i 13 milioni di euro del primo semestre 2018, mentre l'Ebit contribuisce per 5 milioni di euro contro 0,4 milioni di euro del primo semestre di un anno fa.



Il risultato netto del periodo è positivo per 3,1 milioni di euro, in forte aumento rispetto al dato del primo semestre 2018 che dimostrava una perdita di 2,1 milioni di euro, risultato sul quale pesava l'integrale addebito di circa 3,5 milioni di euro per l'esito negativo dei due pozzi esplorativi realizzati in Romania.



L'indebitamento finanziario netto è risultato pari a 52,2 milioni di euro contro i 42 milioni di euro di fine 2018, valore comprensivo dell'importo di circa 6,1 milioni di euro per gli effetti contabili derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16.





