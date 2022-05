Gas Plus taglia outlook sull'utile dopo decreto extra-profitti

(Teleborsa) - Gas Plus, gruppo quotato su Euronext Milan e quarto produttore italiano di gas naturale, ha confermato la previsione di un EBITDA consolidato a fine 2022 in significativa crescita rispetto al 2021, mentre ha rivisto al ribasso la stima sul risultato netto. Ora questa voce è attesa "in contenuta perdita", mentre il 13 aprile la società aveva detto di aspettarsi un "risultato netto di segno positivo a base annuale". La revisione dell'outlook arriva dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 maggio 2022 e della legge di conversione, approvata in via definitiva, del Decreto Legge 21 marzo 2021.

Gas Plus ha rivisto al ribasso il suo outlook sull'utile a causa della nuova misura del "contributo straordinario contro il caro bollette" - in aumento dal 10 per cento al 25 per cento - e delle relative modalità di determinazione - inidonee a correlare l'entità del contributo all'effettivo conseguimento di profitti in un determinato periodo.

La società sottolinea che non sono "previsti profitti tali da poter assorbire interamente l'entità del suddetto contributo". Gas Plus aggiunge che "detto risultato potrà mutare, in particolare, a fronte di un'accelerazione dei tempi di avvio in produzione dei giacimenti del progetto Midia in Romania".