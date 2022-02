Gas Plus continua a salire a Piazza Affari

Giovedì 24 Febbraio 2022, 11:00







(Teleborsa) - In una giornata da dimenticare per i mercati europei, è ottima la performance di Gas Plus, che si attesta a 4,86 con un aumento del 13,55%, secondo l'ultimo prezzo battuto alle 10.36. Il titolo è sospeso al rialzo con un teorico del +19% e beneficia dell'impennata del prezzo del gas. Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un rialzo del 31% a 116,8 euro/MWh alle 10.45 ora italiana.



Sull'andamento di Gas Plus, quotato su Euronext Milan e il quarto produttore italiano di gas naturale, pesano anche i potenziali benefici di un incremento nazionale della produzione di gas, con il governo che punta a circa 5 miliardi di metri cubi di produzione nazionale annuali dagli attuali 3,2 miliardi.



A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,113 e successiva a 5,493. Supporto a 4,733.