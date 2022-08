Gas, parte in leggero aumento a 272 euro

Mercoledì 24 Agosto 2022, 10:15







(Teleborsa) - Prezzi in rialzo per il gas in avvio di scambi. Il TTF, alla borsa di Amsterdam, viene quotato a 272 euro euro al megawattora in aumento rispetto ai 260 euro della chiusura di ieri.



Le quotazioni hanno invertito la rotta dopo il nuovo record (295 euro) toccato nei giorni scorsi scontando la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il gasdotto Nord Stream.

Venerdì scorso, Gazprom aveva detto che il gasdotto Nord Stream 1, che fornisce gas dalla Russia all'Europa sotto il Mar Baltico, sarà chiuso dal 31 agosto al 2 settembre per manutenzione. Al termine della manutenzione, riprenderà il flusso di 33 milioni di metri cubi al giorno, ha sottolineato il colosso energetico russo a controllo statale.



L'annuncio continua a sollevare preoccupazioni sul fatto che il collegamento non tornerà in servizio come previsto dopo i lavori.