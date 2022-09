Gas, IFO: "Cogliere opportunità per imparare a razionare"

(Teleborsa) - "Il governo tedesco dovrebbeper convincere i consumatori a". E' questa la raccomandazione dell'istitutoin risposta all'impennata die prezzi energetici."Il consumo di energia non diminuirà mai abbastanza, a meno che inon vengano. Ciò che serve è una serie di, per garantire che nessuno sia gravato oltre le sue possibilità", sottolinea la ricercatrice Karen Pittel in un articolo per la rivista specializzata.L'IFO mette il punto sulla, affermando che "conda parte dei policymakers, le conseguenze del blocco degli approvvigionamenti della Russia saranno dolorose ma gestibili".Secondo Pittel lae l'unico modo per. Sever il giudizio sul terzo pacchetto di aiuti del governo tedesco, giudicato troppo ampio e con pochi incentivi per risparmiare energia. A proposito dell'imposta sugli utili in eccesso delle società energetiche, l'esperta afferma che "è necessario prestare un'attenta considerazione ai benefici a breve termine e ai costi a lungo termine".