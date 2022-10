Gas, Gentiloni: "Price cap dinamico può essere soluzione"

(Teleborsa) - Le posizioni deisul concetto di price cap al prezzo del gas, come dimostra l'ipotesi del, che il Commissario europeo all'Economia,, intervistato a Radio Anch'io, considera"L'idea di un price cap bloccato può avere delle controindicazioni - spiega il commissario - nel senso che l'andamento dei mercati, il trattamento verso i Paesi diversi dalla Russia, richiedono unoed unpotrebbe andare incontro a questa necessità"."Penso che sia giunto il momento chetra chi chiede il tetto al prezzo del gas e chi teme che questo tetto provochi un problema di forniture, e credo che laeuropea sia ormai", ha sottolineato. Gentiloni ha spiegato che "la discussione tecnica andrà avanti" in vista del vertice del 20 e 21 ottobre prossimo, aggiungendo che non bisogna "demonizzare" , ma "capire", i Paesi che dicono "occhio che col tetto al prezzo del gas rimaniamo senza'".L'Eurozona - ha ricordato - haed ha ridotto il, dunque "il rischio si è molto ridotto" rispetto al passato.E riguardo, il Commissario ha detto cheperché il tetto al prezzo del gas "non sarà di per sé una soluzione miracolosa" e serviranno "strumenti comuni" per risolvere la nuova emergenza.Un tema questo ripreso anche dalla Presidente dell'Europarlamento, che entrando al Castello di Praga, ha affermato "i nostridevono pagare le bollette, e noi dobbiamo dare soluzioni, come per il Covid.e sono abbastanza ottimista sul fatto che le troveremo".