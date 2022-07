Gas, Gazprom annuncia lo stop parziale delle forniture all'Unione Europea da 14 luglio «Cause di forza maggiore»

L'azienda russa Gazprom ha annunciato lo stop parziale alle forniture di gas all'Europa a partire dal 14 luglio. Lo riporta l'agenzia Reuters che ha visionato un documento esclusivo. Il motivo dello stop, secondo il colosso russo, sarebbero "cause di forza maggiore".

Il gasdotto Nord Stream 1 subirà uno stop?

Nella lettera Gazprom afferma di non poter adempiere ai suoi obblighi di fornitura a causa di circostanze «straordinarie» al di fuori del suo controllo. Fonti citate dalla Reuters hanno riferito che la lettera riguarda le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream 1, che conduce alla Germania e da lì ad altri Paesi europei.

L'annuncio della riparazione

Nord Stream AG, la società operativa del gasdotto Nord Stream 1, aveva annunciato la chiusura temporanea dell'impianto che porta il gas dalla Russia alla Germania in attesa di riparazioni. Il pezzo di ricambio dovrebbe arrivare in Russia entro cinque-sette giorni se non ci saranno problemi con la logistica e le dogane.

Il Nord Stream 1 è attualmente in fase di manutenzione annuale programmata che dovrebbe essere completata il prossimo 21 luglio. Ma Bruxelles sospetta che sia solo una mossa che anticipa il taglio definitivo delle forniture. Durante la manutenzione una turbina arrivata dal Canada di marca Siemens sostituirà quella in manutenzione.

Von der Leyen: «L'Unione Europea sta diversificando i fornitori»

«Già prima della brutale invasione all'Ucraina Le forniture di gas russo all'Europa non erano più affidabili. ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa da Baku. L'Ue ha quindi deciso di diversificare le forniture dalla Russia e di rivolgersi a fornitori più affidabili. Sono lieta di annoverare l'Azerbaigian tra questi. Siete davvero un partner energetico fondamentale per noi non solo per la nostra sicurezza di approvvigionamento ma anche per i nostri sforzi di diventare neutrali dal punto di vista climatico».