Gas, Filiera Italia: "Agricoltura allo stremo. Tetto a prezzo o ci fermeremo"

(Teleborsa) - "Col gas a 315 euro a MWh la, che sta continuando ad operare nell'interesse del Paese sotto una pressione estrema e con perdite sempre maggiori,". Questo l'allarme lanciato da, Consigliere Delegato di"Tutti i comparti sono importanti - sottolinea - ma se a fermarsi fosse la nostra filiera, che nel complessoe impiega 4 milioni di dipendenti, la situazione diventerebbe davvero critica".E non si esclude unadi alcuni prodotti giacché - afferma - allevatori ed industria alimentare "stanno operando con perdite sempre più ingenti per ie senza limite in vista", tanto che "non si parla più di erosione dei margini (da tempo in negativo), ma di possibile stop alla produzione con problemi di approvvigionamento sul mercato interno e sulle nostre esportazioni"."I partiti impegnati nella campagna elettorale prendano atto della gravità e straordinarietà della situazione, e diano trasversalmente pienoper fornire energia e gas ad un- a cominciare da quella agroalimentare - e per negoziare con il sostegno di tutti a Bruxelles un price cap europeo subito", sollecita Scordamaglia.